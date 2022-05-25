Чехия предоставила Украине ударные вертолеты Ми-24 советского производства. Поставка этих машин прошла в "минувшие недели". Сколько именно машин получил Киев - не уточняется.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Боевые вертолеты Ми-24 советской разработки были переброшены в Украину из Чехии в последние недели в рамках более широких усилий по помощи украинским Вооруженным Силам защищать воздушное пространство страны, пишет издание.

Сколько именно вертолетов получил Киев - не уточняется. Чешские официальные лица заявили, что могут предоставить Украине больше ударных вертолетов, если другие союзники, такие как США, согласятся помочь им заменить те, которые они пожертвовали.

Кроме того, уже как минимум три недели Чехия и Словакия разрешают Украине привозить на свои промышленные объекты для ремонта и переоснащения в основном легкоколесную бронетехнику. Автомобили, хотя и все еще в небольшом количестве, являются началом того, что, по словам официальных лиц обеих стран, должно стать более масштабным обязательством по восстановлению огромного количества брошенных, поврежденных и захваченных автомобилей советского образца, находящихся во владении Украины.

Напомним, ранее из США в Украину прибыли три вертолета Ми-17, ранее предназначавшиеся Афганистану.

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