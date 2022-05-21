В пятницу вечером Чехия пострадала от сильных штормов - в некоторых частях страны выпал град, что повлекло за собой значительные повреждения и затруднило движение.

Об этом сообщило агентство DPA.

По данным Чешского гидрометеорологического института, скорость ветра достигала 130 километров в час. О пострадавших пока не сообщается.

Местные пожарные команды сообщили о более чем 1000 вызовах. Деревья, упавшие на землю из-за сильного ветра, нанесли ущерб автомобилям и заблокировали автомобильное и железнодорожное сообщение.

Ожидается, что работы по очищению будут продолжаться всю субботу. В пражском районе Троя ураган повредил палаточный городок, созданный для беженцев из Украины. Некоторых из находившихся там людей пришлось доставлять в безопасное место на автобусе.

Ранее мы писали, что на запад Украины сегодня движется мощный ураган. В регионе установлен желтый уровень опасности. Людей просят не парковать авто под деревьями и не ходить в парки.

Кроме того, украинцев предупреждали, что на выходных Украину ждут перепады температуры, ветра и атмосферного давления. В субботу, 21 мая, на погоду Украины будет влиять циклон Emmelinde и атмосферные фронты. Поэтому в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Южная часть Украины избежит существенных осадков.