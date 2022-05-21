На запад Украины движется мощный ураган. Об этом в субботу, 21 мая, предупреждают власти Львовской области.

В регионе установлен желтый уровень опасности. Людей просят не парковать авто под деревьями и не ходить в парки.

Ураган движется из Германии. На видео в соцсетях попал мощный ветер, который накрыл село Грушвица в Ровенской области.

Ранее мы писали, что Украину ожидает не самая приятная погода на выходных. В субботу, 21 мая, в большинстве областей будут грозы и сильные порывы ветра до 20 м/с. Также метеорологи предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходных почти по всей стране: в большинстве районов западных областей, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Также украинцев предупреждали, что на выходных Украину ждут перепады температуры, ветра и атмосферного давления. В субботу, 21 мая, на погоду Украины будет влиять циклон Emmelinde и атмосферные фронты. Поэтому в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Южная часть Украины избежит существенных осадков.