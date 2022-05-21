Украину ожидает не самая приятная погода на выходных. В субботу, 21 мая, в большинстве областей будут грозы и сильные порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня днем по всей Украине, кроме южных областей, умеренные кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура днем +18-23, в южных и центральных областях +22-27, в Одесской области до +30.

Также метеорологи предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходных почти по всей стране: в большинстве районов западных областей, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее украинцев предупреждали, что на выходных Украину ждут перепады температуры, ветра и атмосферного давления.

Ранее мы писали, как живет Одесса без туристов и с заминированными пляжами. С приходом солнечной и теплой погоды, вопреки военным запретам, одесситы потихоньку начали подтягиваться на пляжи, понежиться на песочке и нет-нет, да нырнуть в постепенно теплеющую морскую волну.