В Украине в течение субботы-воскресения ожидаются скачки атмосферного давления, температуры воздуха, грозы и усиление ветра. Такой прогноз следует принять во внимание тем, кто реагирует на изменение погоды. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Телеграм-канале.

В субботу, 21 мая, на погоду Украины будет влиять циклон Emmelinde и атмосферные фронты. Поэтому в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Южная часть Украины избежит существенных осадков.

В целом Украина будет находиться между теплым и холодным фронтами. Как следствие, повсюду будет тепло: в субботу днем ​​ожидается +20...+25 градусов. В Одесской области ожидается до +26...+29 градусов. На северо-востоке Украины +19...+22 градуса. Ветер северо-западный, западный, порывистый, сильный.

В воскресенье, 22 мая, на Востоке, западе и севере Украины – периодические дожди. Они будут умеренными и небольшими. В центральных областях – местами небольшой дождь. В южной части - без осадков, лишь утром в Приазовье ожидается дождь. Ветер северный, северо-западный, порывистый, сильный.

В воскресенье ожидается похолодание: днем ​​+12...+18 градусов. На Юге задержится более теплая погода, +18...+24 градуса.

В Киеве 21-22 мая ожидается влажная погода с периодическими дождями, временами – грозы. Ветер в течение субботы-воскресенья будет порывистым. Следует остерегаться старых деревьев и пристальнее выбирать место для парковки машины. В столице завтра будет сравнительно тепло, до +20 градусов, а вот в воскресенье ощутимо похолодает, днем ​​до +12...+14 градусов. На следующей неделе потепление возобновится.

Как писала "Страна", 19 мая в Украине потеплело до +25 градусов.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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