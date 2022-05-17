Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину в среду, 18 мая, придет похолодание.

"В ближайшую ночь в западных областях, местами на севере и Винницкой области возможны заморозки на почве 0-3 градуса. Завтра днем ​​холодная погода предполагается в центральных областях, в северной части, в Карпатах, горах Крыма и в Приазовье: +10+15 градусов", - сообщила синоптик.

Фото: Telegram/Погода від Наталки Діденко

Диденко добавила, что на остальной территории Украины ожидается в дневные часы +14...+18 градусов. Периодические дожди пройдут повсюду, кроме западных областей.

Ветер завтра будет порывистым, временами к сильному, северному направлению. В Киеве 18 мая похолодает до +10...+12 градусов, возможен дождь.

"Во второй половине дня в среду будет преобладать сухая солнечная погода. Холодная погода будет сопровождаться сильным ветром - одевайтесь завтра теплее! К счастью, это май, а не ноябрь - потепление быстро возобновится, уже послезавтра, в четверг ожидается +16+23 градуса", - резюмировала синоптик.

Скриншот: Telegram/Погода від Наталки Діденко

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