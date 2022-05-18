Значительно теплая погода придет в Украину на смену холодным дням. Солнечное небо принесет в большинство наших областей днем ​​19 мая до +16...+23 градусов, а в западной части будет даже до +20...+25 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Исходя из прогноза, слегка прохладная погода ожидается в восточных областях Украины, там будет +12+16 градусов.

"Ветер будет дуть с северо-запада, все еще ожидается порывистым, временами сильным, только на Западе Украины ветер будет слабее. Дожди в четверг пройдут в восточных областях и южной части Украины. Днем в Одесской и Николаевской областях осадки прекратятся. На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая погода", - сообщает синоптик о метеорологических явлениях в четверг, 19 мая.

По данным Диденко, завтра в Киеве также потеплеет. В течение дня предполагается до +19...+21 градуса. Ветер северо-западный, порывистый, до 12 м/с. Осадков не ожидается.

Отметим, что, судя по прогнозам, лето в Украине будет жарким. "Страна" писала, что аномальная жара летом-2021 вызвала избыточную смертность в Украине.