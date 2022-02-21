Во вторник, 22 февраля, Украину будет пересекать атмосферный фронт, который привлечет с собой осадки. Поэтому погода будет хоть по-весеннему теплая, но дождливая.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Тelegram-канале.

Согласно ее прогнозу, ближайшей ночью и завтрашним утром дожди, возможно с мокрым снегом, вероятнее всего пройдут в западной и северной части Украины. Днем же осадки ожидаются и в центральных регионах, к вечеру - преимущественно в южной части и в восточных областях.

Температура воздуха в течение дня ожидается +5...+11 градусов, в южных регионах потеплеет до +10...+14.

В Киеве 22 февраля местами пройдет небольшой дождь, но при этом будет преобладать теплая погода, днем столбики термометров поднимутся до ​​до +9 градусов.

"В среду-четверг в Украине ожидается небольшое похолодание, точнее, ослабление немного забежавших вперед градусов. Однако в выходные, 26-27 февраля, снова столбики термометров поднимутся вверх. Уточнения, конечно, возможны, неделя синоптическая впереди, идем по графику, по планам, а график наш - красивая весна, с игривыми гормонами и интересными метеорологическими процессами", - написала синоптик.

Напомним, львовские сурки пообещали Украине раннюю и теплую весну.

Также сообщалось, что харьковский сурок спрогнозировал холодную весну.