Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды на выходных
В субботу, 19 февраля, практически по всей территории Украины, в частности, в западных и большинстве северных областей, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в субботу ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек. В связи с этим объявлен первый уровень опасности (желтый).
Кроме того, синоптики также объявили штормовое предупреждение в Карпатах в связи с высокой снеголавинной опасностью.
Как сообщила пресс-служба Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах, опасность четвертого уровня продержится 18 февраля в горах Ивано-Франковской области. Также там добавили о высокой вероятности массового схода естественных средних и крупных лавин и рекомендовали воздержаться от походов на высокогорье.
В субботу же ожидается снеголавинная опасность третьего уровня в горах Ивано-Франковской области. А с сегодняшнего дня и до воскресенья, 20 февраля, на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.
Снеголавинная опасность (второго уровня), ожидается 18-19 февраля в горах Черновицкой области, добавили синоптики.
Напомним, сегодня в восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Также мы писали, что в пятницу из-за сильных порывов остались без электричества 90 населенных пунктов в четырех областях Украины.