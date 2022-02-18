В субботу, 19 февраля, практически по всей территории Украины, в частности, в западных и большинстве северных областей, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в субботу ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек. В связи с этим объявлен первый уровень опасности (желтый).

Кроме того, синоптики также объявили штормовое предупреждение в Карпатах в связи с высокой снеголавинной опасностью.

Как сообщила пресс-служба Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах, опасность четвертого уровня продержится 18 февраля в горах Ивано-Франковской области. Также там добавили о высокой вероятности массового схода естественных средних и крупных лавин и рекомендовали воздержаться от походов на высокогорье.

В субботу же ожидается снеголавинная опасность третьего уровня в горах Ивано-Франковской области. А с сегодняшнего дня и до воскресенья, 20 февраля, на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

Снеголавинная опасность (второго уровня), ожидается 18-19 февраля в горах Черновицкой области, добавили синоптики.

Напомним, сегодня в восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Также мы писали, что в пятницу из-за сильных порывов остались без электричества 90 населенных пунктов в четырех областях Украины.