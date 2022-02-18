Синоптики предупредили о сильном ветре. Фото: facebook.com/UkrHMC

В субботу, 19 февраля, практически по всей территории Украины, в частности, в западных и большинстве северных областей, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в субботу ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек. В связи с этим объявлен первый уровень опасности (желтый).

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных 19 февраля

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных 19 февраля

Кроме того, синоптики также объявили штормовое предупреждение в Карпатах в связи с высокой снеголавинной опасностью.

Как сообщила пресс-служба Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах, опасность четвертого уровня продержится 18 февраля в горах Ивано-Франковской области. Также там добавили о высокой вероятности массового схода естественных средних и крупных лавин и рекомендовали воздержаться от походов на высокогорье.

В субботу же ожидается снеголавинная опасность третьего уровня в горах Ивано-Франковской области. А с сегодняшнего дня и до воскресенья, 20 февраля, на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

Снеголавинная опасность (второго уровня), ожидается 18-19 февраля в горах Черновицкой области, добавили синоптики.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных 19 и 20 февраля

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных 19 и 20 февраля

Напомним, сегодня в восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Также мы писали, что в пятницу из-за сильных порывов остались без электричества 90 населенных пунктов в четырех областях Украины.

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