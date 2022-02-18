В пятницу, 18 февраля, в восьми западных областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 февраля днем в западной части порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, (желтый)", - говорится в сообщении синоптиков.

Предупреждение о первом уровне опасности коснулось таких областей:

Волынская

Ровенская

Львовская

Тернопольская

Хмельницкая

Закарпатская

Ивано-Франковская

Черновицкая

Напомним, по данным на утро, 18 февраля, из-за сильных порывов остались без электричества 90 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как сообщалось, сегодня Украину накроют дождь и мокрый снег. 18 февраля ожидается ветреная погода, ветер будет северо-западным. Ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

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