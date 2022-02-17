В пятницу, 18 февраля, синоптики прогнозируют на всей территории Украины устойчивую дождливую и ветреную погоду, местами с мокрым снегом, но без существенных похолоданий.

Об этом сообщает в четверг, 17 февраля, Укргидрометцентр.

В западных регионах страны температура воздуха ночью ожидается 0...+5 градусов, возможен мокрый снег, днем будет +4...+9 градусов, прогнозируются осадки в виде дождя.

В восточной части Украины столбики термометров покажут +3...+5 градусов ночью и +4...+7 градусов днем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, дождь.

В центральных и северных областях страны ночью будет +1...+5 градусов, днем ожидается +4...+7 градусов.

По традиции, теплее всего на юге Украины. Здесь столбики термометров поднимутся до +6...+10 градусов днем, ночью ожидается +3...+6 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, синоптики прогнозируют дождь.

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу, 18 февраля, в Украине ожидается ветреная погода. Из-за сильного ветра по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение (первый уровень опасности).

Также мы писали, что в ночь на четверг по Германии пронесся ураган, который привел к закрытию части школ и нарушению работы железнодорожного движения.