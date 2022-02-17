В четверг, 17 февраля, ветер будет юго-западный ветер, со штормовыми порывами, до 15-22 метров в секунду. Атмосферный фронт принесет завтра в западные, северные и центральные области Украины дожди. В восточных областях завтра обойдется без дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, сильные осадки.

Температура воздуха в четверг ожидается высокой. Даже ночью она будет превышать ноль градусов, ожидается +1+4 градуса.

А днем ​​предполагается +5+11 градусов, в южной части весна будет явно забегать вне сезонной очереди, +9+14 градусов.

В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежее, ночью от 2 мороза до 2 тепла, днем ​​0+4 градуса.

В Киеве ожидается порывистый ветер, с юго-запада, местами штормовой. Погода будет теплой, вплоть до +8 градусов. Дождь в столице возможен во второй половине дня.

"Ветряная, влажная, хотя и теплая, погода в ближайшие дни будет держаться, поэтому зонтик, куртку с капюшоном и ботинки не замшевые лучше далеко в шкаф не прятать. Такая холерическая синоптическая ситуация может негативно влиять на сосуды, настроение и работоспособность, как раз время поддержать свой организм здоровым питанием, более частым проветриванием спальни перед сном, общением с хорошими людьми", - пишет синоптик.

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