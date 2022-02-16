К концу недели погода в Украине начнет приобретать достаточно динамичный характер. Антициклон INGO, который располагался над Украиной в прошлые дни и обусловил солнечную и спокойную погоду, уже отступил в восточном направлении. В четверг, 17 февраля, на нашу территорию будут влиять атмосферные фронты северного циклона YLENIA. Поэтому синоптики прогнозируют облачную, ветреную и во многих областях еще и влажную погоду. Температурный фон существенно не изменится и будет достаточно высоким (как для этого времени года). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



Ночью - без существенных осадков, местами туман, утром и днем ​​в западных, северных и центральных областях дождь, на остальной территории без осадков. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Ночью в западной части и днем в других регионах Украины ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от ноля до +5. В дневные часы прогреется до +​​4-9 градусов. А в южной части до +10-15.

В Карпатах ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, порывы ветра 25-30 м/с. Температура ночью до 1-6 градусов мороза.

В Киеве и области 17 февраля будет облачно. Ночью днем ​​без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем +​​4-9.

Ранее "Страна" писала о том, что на днях в Черкассах зафиксировали аномальное потепление.

Также мы сообщали, что в Карпатах сошли шесть лавин. На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение.