Украинские синоптики зафиксировали аномальное потепление в Черкассах. Температура воздуха 11 ферваля в городе достигала +10,5 градусов. Однако, судя по прогнозам метеорологов на следующую неделю, Украину ждет похолодание и ухудшение погодных условий. В некоторых регионах ожидается до -9 градусов.

О температурном рекорде рассказал директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

"Атлантика устанавливает новые теплые рекорды. 11 февраля в Черкассах установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха за все время наблюдений для этого дня. Термометры показали +10,5. Это на 1,4 градуса выше предыдущего рекорда +9,1, который был в 2020 году", - написал Постригань.

Кроме того, сообщается, что в январе в Черкассах синоптики зафиксировали рекордные порывы ветра для этого месяца - 25 метров в секунду.

По данными Укргидрометцентра, уже с 13 числа начнется похолодание, а в некоторых регионах ожидается дождь, местами с мокрым снегом. С воскресенья в стране начнутся морозы, в отдельных областях до -13 градусов.

В воскресенье, 13 февраля, погода кардинально поменяется во всех регионах страны. Ночная температура упадет до -5...-7 градусов, местами до -9... -13 градусов.

Днем ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Сильный ветер пойдет на спад. Теплее всего будет в западных областях, от +5 до +8 градусов. На севере, в центре и на юге ожидается +3...+6 градусов, на востоке будет +1...+3 градуса.

Карта погоды по регионам на 13 февраля. Источник: meteo.gov.ua

На День всех влюбленных, 14 февраля, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду во всех областях. Однако ночью будет холодно, от -2 до -7 градусов, на северо-востоке и востоке -10...-13 градусов.

Днем ожидается потепление во всех регионах, на западе +8...+10 градусов, в центре, на востоке и в южной части температура воздуха прогреется до +4...+7 градусов.

Карта погоды по регионам на 14 февраля. Источник: meteo.gov.ua

Ранее мы писали, что в среду, 2 февраля, харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2022 году придет весна. Исходя из его предсказаний, она наступит по расписанию, но будет прохладной и нестабильной.

Кроме того, спасатели предупредили украинцев об изменении гидрологической ситуации на водоемах страны с 11 по 12 февраля. Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в горах Карпат ухудшилась погода, из-за чего нарушена видимость.