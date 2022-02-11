Спасатели предупредили украинцев об изменении гидрологической ситуации на водоемах страны с 11 по 12 февраля. Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в горах Карпат ухудшилась погода, из-за чего нарушена видимость.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ведомство информирует о том, что ожидается повышение уровней воды в следующих местах:

11-12 февраля на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,5 м, местами возможен начальный выход воды на пойму; на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов - дальнейшее затопление поймы (I уровень опасности - желтый).

11-12 февраля на реках бассейна Днестра, Прута и Сирета на 0,2-1,0 м с ослаблением ледовых явлений, ледоходом, без негативных последствий. На отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Кроме того, спасатели ГСЧС и Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщили о том, что в Карпатах ухудшилась видимость, а также ожидается сход лавин.

"11 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении спасателей.

Также они подтвердили, что на горе Поп Иван Черногорский снизилась видимость.

"По состоянию на 08:50 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-западный, западный 10-11 м/с. Температура воздуха -6 градусов", - предупреждает поисково-спасательный пост.

Ранее мы писали, что на границе со Швейцарией в горах австрийского Тироля сошла мощная лавина, в результате чего погибли пять человек. Четверо были найдены под снегом уже погибшими, пятый человек скончался в момент его обнаружения.

Также мы сообщали, что 23 января в Мукачевском районе Карпат сошла лавина и накрыла туристов. Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и был транспортирован.