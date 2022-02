В Марокко пятый день продолжают бороться за жизнь пятилетнего мальчика, который 1 февраля упал в колодец глубиной 28 метров. Спасатели смогли войти в специально выкопанный тоннель и вскоре должны достать ребенка.

О ходе операции сообщает BBC.

Как стало известно СМИ, во время игры мальчик по имени Райян случайно провалился в колодец шириной всего 25 сантиметров с боковым ответвлением. Чтобы вызволить Райяна из‑под земли, спасатели вырыли параллельный колодцу тоннель, а затем начали бурить трехметровую перемычку, пытаясь добраться до ребенка. Расширять отверстие самого колодца было опасно из‑за каменисто-песчаного грунта в этом районе.

This is heartbreaking. 5 year old Rayan has been trapt for almost 4 days now in a well in Morocco. Rescuers are close to him but collapses are feared. 32-meter well 20-30 cm wide. Stay strong kiddo #SaveRayan pic.twitter.com/kxk0q6qav4