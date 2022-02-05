В Марокко спасатели пятый день пытаются достать из-под земли провалившегося в колодец ребенка. Фото и видео
В Марокко пятый день продолжают бороться за жизнь пятилетнего мальчика, который 1 февраля упал в колодец глубиной 28 метров. Спасатели смогли войти в специально выкопанный тоннель и вскоре должны достать ребенка.
О ходе операции сообщает BBC.
Как стало известно СМИ, во время игры мальчик по имени Райян случайно провалился в колодец шириной всего 25 сантиметров с боковым ответвлением. Чтобы вызволить Райяна из‑под земли, спасатели вырыли параллельный колодцу тоннель, а затем начали бурить трехметровую перемычку, пытаясь добраться до ребенка. Расширять отверстие самого колодца было опасно из‑за каменисто-песчаного грунта в этом районе.
This is heartbreaking. 5 year old Rayan has been trapt for almost 4 days now in a well in Morocco. Rescuers are close to him but collapses are feared. 32-meter well 20-30 cm wide. Stay strong kiddo #SaveRayan pic.twitter.com/kxk0q6qav4— 瓦卡斯 Mohammed Waqas (@MW_Khan13) February 5, 2022
Спасатели продолжают свою операцию уже несколько дней. 3 февраля к мальчику спустили камеру, чтобы проверить его состояние. Он все еще жив и в сознании. К нему в колодец спустили кислородную маску, еду и воду.
Однако на кадрах, сделанных 5 февраля, определить состояние Райяна было "вообще невозможно" - он просто лежал на боку. К этому моменту до ребенка оставалась всего пара метров.
Rescue workers are racing to save a five-year-old boy named Rayan who has been stuck inside a well since Tuesday in Morocco. #انقذو_ريان #يوم_الجمعة #المغرب #الطفل_ريان #Morocco #SaveRayan #Fashttps://t.co/zoHzfkGzgP pic.twitter.com/glPf9V6A6t— ILKHA (@IlkhaAgency) February 4, 2022
В социальных сетях за спасением ребенка следил весь мир, хэштэг #SaveRayan на протяжении нескольких часов находится в топе трендов "Твиттера" в Марокко. А "Аль-Джазира" вела прямую трансляцию с места проведения операции.
#LIVE: Security personnel have been deployed between the tunnel and the ambulance, in preparation for #Rayan's exit #SaveRayan #قلوبنا_مع_ريان #أنقذوا_ريان https://t.co/oWFFttIgpU— Arab News (@arabnews) February 5, 2022
Ранее "Страна" сообщала, в 2018 году вся планета следила за спасением из затопленной пещеры Таиланда большой группы детей.
Также мы рассказывали, что в Луцке спасатели без инструмента освободили застрявшего в батарее мальчика.