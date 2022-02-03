В Луцке ребенок застрял в батарее, родителям не удалось самостоятельно его достать. Вызвали спасателей, которые освободили застрявшего в батарее мальчика.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям удалось достать ребенка без применения механизированного оборудования. Спасатели надеются, что горячие батареи не причинили малышу вреда.

"Уважаемые родители! Мы отдаем себе отчет, чтобы залезть в ту злосчастную батарею, ребенку понадобилось несколько минут, но, все-таки, просим вас более ответственно смотреть за своими детьми!", - призывают сотрудники ГСЧС Украины.

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