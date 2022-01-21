В Закарпатской области горные спасатели нашли двух туристов, пропавших в районе горы Гемба.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

21 января в 20:15 в ГСЧС поступила информация, что на горнолыжном курорте "Пилипец", в районе г. Гемба, во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь два туриста 1953 и 1956 годов рождения, жители Киева. Об этом в Службу спасения сообщил их знакомый. Вероятно, люди потеряли ориентир и заблудились.

От ГСЧС на поиски отправили спасателей горного поисково-спасательного отделения пгт Воловец.

В 21:55 туристы вышли на связь и сообщили, что находятся в селе Березники, Свалявского района. Спасатели нашли заблудившихся и доставят их в "Пилипец".

Напомним ранее "Страна" рассказала, что в Сумах сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли корову, провалившуюся под лед замерзшего водоема.

Также мы писали, что в Житомирской области спасатели помогли молодому человеку, который провалился под лед. Бойцы ГСЧС транспортировали его на берег и передали спасенного с признаками переохлаждения медикам. После оказания неотложной помощи молодого человека доставили в местную больницу.