Гражданина Польши, который накануне нуждался в помощи на горе Поп Иван доставили в пгт Верховина. В госпитализации мужчина не нуждается и уже завтра, 19 января, планирует возвращаться домой.

Об этом сообщает в Facebook Государственная служба спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

17 января позвонили начальнику 4-й специальной поисково-спасательной группы из американской компании, которая сообщила, что они получили уведомление о том, что возле горы Поп Иван (ориентировочно 200 м от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист. Для оказания помощи пострадавшему были направлены дежурные спасатели поисково-спасательного поста Явирник.

Через час пострадавшего нашли, после чего мужчина со спасателями прибыли к месту несения службы Явирник на вершине г. Поп Иван. Из-за осложненных погодных условий спуск гражданина Польши с вершины г. Поп Иван осуществлялся 18 января.

Напомним ранее, "Страна" писала, что при восхождении на Говерлу погиб турист, еще двое были травмированы.

Также мы писали, что в Карпатах спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям помогли женщине, которая травмировалась во время спуска с Говерлы, наивысшей точки на территории страны.