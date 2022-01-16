Сотрудники ГСЧС спасли корову, которая провалилась под лед. Фото: Скриншот из видео

В Сумах сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли корову, провалившуюся под лед замерзшего водоема.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.  

По словам владельца, во время выгула одна из коров зашла на замерзший водоем и провалилась под лед. Прибывшие по вызову спасатели, используя специальные веревки, обвязали скот.

Сотрудники ГСЧС совместно с местным населением сначала вытащили корову на берег, а затем помогли ей выбраться по крутому склону на безопасный участок.

Благодаря своевременно оказанной помощи корова не пострадала. Владелец коровы поблагодарил спасателей за оперативность.

Всего для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Житомирской области спасатели помогли молодому человеку, который провалился под лед. Бойцы ГСЧС транспортировали его на берег и передали спасенного с признаками переохлаждения медикам. После оказания неотложной помощи молодого человека доставили в местную больницу.

Кроме того, в первые дни нового года произошло много смертельных случаев на водоемах Украины. Только за две первые недели нового года на водоемах страны погибло 17 человек, из них двое детей.

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