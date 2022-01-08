В Днепропетровской области двое детей провалились под лед во время прогулки по замерзшей реке. Вытаскивать их на сушу пришлось двум прохожим.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Саксаганском районе города Кривой Рог на заливе реки Саксагань во время прогулки по льду на расстоянии четырех метров от берега провалились в воду двое детей, 2009 и 2010 годов рождения. Мальчиков вытащили из воды на берег четырнадцатилетний подросток и случайный прохожий", - говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Их направили в городскую больницу.

Напомним, в Житомирской области 3 января спасатели получили уведомление о том, что на местном водоеме пгт Брусилово на льду находится человек. Он не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты. Оказалось, что до этого он провалился под лед.

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсонской области двое парней спасли девочку, которая провалилась под лед реки Ингулец.

Также мы писали, что из озера Тельбин в Киеве спасатели вытащили тонущую женщину, которая вышла покататься на коньках.