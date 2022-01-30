В воскресенье, 30 января, во Львовской области спасатели в пгт Славское сняли с остановившегося подъемника семь человек, одним из которых был ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"30 января около 12:00 в Службу спасения "101" поступила информация, что в Стрыйском районе на горе Тростян произошла остановка однокресельного подъемника. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12.45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок). Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

В комментариях к публикации ГСЧС в Facebook несколько пользователей пожаловались на то, что подъемник в этом месте, мягко говоря, уже старый и не должен использоваться.

"Этот подъемник – это днище. Его давно нужно вывести из эксплуатации", - пишет один из пользователей.

Напомним, подобный инцидент уже случался в селе Славское Львовской области в прошлом году. На подъемнике застряли 75 человек, которых спасатели опустили на землю спустя 2,5 часа.

Также мы рассказывали, что в прошлом году на севере Италии в результате обрыва кабинки на канатной дороге погибли не менее 12 человек. Вероятной причиной случившегося называют обрыв троса.