Сегодня, 2 февраля, в Кропивницком, где сильный ветер повалил главную елку города, произошел взрыв газа в одной из квартир девятиэтажного дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"2 февраля в 15:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по ул. Попова", - пишут спасатели.

По их данным, из-за взрыва газовоздушной смеси произошел пожар на втором этаже в квартире площадью 60 м2. В следствие взрыва один человек погиб и еще трое пострадали. Среди них двое детей 8 и 13 лет.

"В 16:44 пожар был локализован на площади 60 м2 и в 17:03 – ликвидирован. По предварительным данным, в результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах (повреждения получили квартиры в пяти 9-этажках, повреждена перегородка между двумя квартирами)", - добавили в пресс-центре.

В ходе операции были спасены 8 человек и эвакуированы еще 27. На месте происшествия работали 7 единиц техники и 45 человек личного состава.









Фото: ГСЧС региона

Ранее "Страна" сообщала, что стало причиной взрыва газа в четырехэтажке в Запорожье. Авария в жилом доме произошла в пятницу, 28 января.

Также напомним, что в Харьковской области под Новый год из-за взрыва газового баллона в частном доме пострадали две женщины.