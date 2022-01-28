После взрыва газа в четырехэтажке в Запорожье спасатели ищут под завалами пострадавших. Фото, видео
Спасатели продолжают искать возможных пострадавших на месте взрыва в жилой четырехэтажке в городе Запорожье. Количество сотрудников ГСЧС увеличилось в три раза.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сейчас работники подразделений ГСЧС также разбирают разрушенные конструкции. Рядом развернут мобильный пункт обогрева. На месте работают два психолога Службы спасения.
По состоянию на 8:30 продолжают оперативную деятельность все экстренные службы: ГСЧС, Национальная полиция, Медицина катастроф, Запорожьегаз, а также АРС "Кобра" и "Запорожоблэнерго".
В настоящее время на месте происшествия работают 88 спасателей, привлечено 26 единиц спецтехники и строительный кран.
Местные власти решают, куда временно поселить пострадавших жителей дома.
Напомним, взрыв произошел утром 28 января. В жилой четрырехэтажке взорвалась газовоздушная смесь. В результате часть дома обрушилась. Погиб человек, есть пострадавшие.
Ранее мы писали, что в Киеве прогремел взрыв в жилом доме на бульваре Академика Вернадского. В результате чрезвычайной ситуации пострадал владелец квартиры.
Также сообщали, что недавно в селе подо Львовом в жилом доме взорвался газ. В результате пострадали 5 человек.