В России следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва автобуса в Воронеже летом прошлого года диверсию, "которую устроили выходцы из Украины".

Об этом со ссылкой на свой источник сообщает "Московский комсомолец".

Отметим, взрыв произошел в августе 2021 года. Изначально тогда считали, что произошел взрыв газа, но оказалось, что на автобусе не было установлено балонное оборудование.

Собеседник "МК" сообщил, что подозреваемые в организации взрыва уже установлены, они приезжали и уже покинули Россию по иностранным паспортам. По данным издания, "ЧП – ни что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины. Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе".

А источники Telegram-канал Baza говорят, что автобус могли взорвать из соображений мести за задержание украинских националистов. Такая версия якобы была у следствия еще осенью, но ее ранее не рассматривали среди основных.

Напомним, в результате взрыва в Воронеже пострадали около 20 человек, одной женщине оторвало ноги. Она скончалась в реанимации.

Также мы публиковали видео момента взрыва автобуса.