Рано утром в пятницу, 28 января, в Запорожье в жилой четрырехэтажке взорвалась газовоздушная смесь. В результате часть дома обрушилась. Погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-центр ГСЧС.

Инцидент произошел около 04:00. Газовоздушная смесь взорвалась на втором этаже квартиры в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда). Последующего горения не было. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 15 жильцов из третьего подъезда дома, который пострадал в результате взрыва.

В результате взрыва погиб один человек, еще двое - пострадали. По данным спасателей, взрыв разрушил несущие элементы в рамках одного подъезда, предварительно повреждено семь квартир.

На месте работают спасатели, привлечено 29 человек и 9 единиц техники.

Напомним, "Страна" писала о том, как недавно в Харькове обрушилось четырехэтажное офисное здание, причиной могло стать начавшееся рядом строительство. В результате инцидента никто не пострадал.

Также мы сообщали, что в Николаевской области в пятиэтажке взорвался газ, были разрушены два этажа.