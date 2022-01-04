В понедельник, 3 января, во Львовской области произошел взрыв газа в частном доме, который привел к пожару. В результате хозяйка жилища получила ожоги рук и шеи.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в селе Новый Ярычев утром 3 января. В кирпичном здании произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Когда на место событий приехали спасатели местной пожарной компании, здание было разрушено и произошло возгорание вещей домашнего обихода. Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар, но огонь успел уничтожить крышу на площади 10 квадратных метров и личные вещи на площади 5 кв.м. Взрыв же частично уничтожил перекрытие и стену.

"В результате пожара получила ожоги двух рук и шеи I-II степени владелица дома, 1966 года рождения, которая госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу г. Львова", - сказано в сообщении.

Напомним, весной в Киеве взрыв газа разрушил два дома.

Также "Страна" сообщала, что в апреле прошлого года взрыв газа в Одессе унес жизнь женщины, а еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области под Новый год из-за взрыва газового баллона в частном доме пострадали две женщины.