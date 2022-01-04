В Харькове обрушилось четырехэтажное офисное здание. На кадрах видно, что в здании обрушилась внешняя стена.

Здание размещено по адресу улица Гагарина, 20. Это не жилой дом, а офисные помещения бывшего завода "Авторучка", находящиеся на частной территории.

По предварительной информации, в этом здании никто не жил - там размещались офисы. По официальным данным никто не пострадал.

Директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил "Стране", что причиной обрушения здания, скорее всего, стало начавшееся неподалеку строительство. Но какой именно объект начали строить на улице Гагарина и как это могло обвалить стену соседнего здания - власти Харькова пока не знают.

По словам Юрия Сидоренко, мэр города Игорь Терехов уже дал поручение выяснить, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство, и были ли вообще выданы.

Ранее "Страна" рассказывала, что в начале декабря прошлого года в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции в результате взрыва обрушилась местная трехэтажка. Спасатели заявляют, что на месте трагедии ощущается сильный запах газа.

Также мы писали, что в Одессе двухэтажное нежилое здание обрушилось на парковку, в результате чего были повреждены два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.