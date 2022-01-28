Причиной взрыва газа в жилом доме в Запорожье утром в пятницу, 28 января, стало нарушение правил пользования газовыми приборами.

Об этом сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

По данным спасателей, поисково-спасательные работы в четырехэтажном жилом доме уже завершились. Психологи продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в жилой четрырехэтажке взорвалась газовоздушная смесь. В результате часть дома обрушилась. Погиб человек, также пострадали люди. Количество сотрудников ГСЧС для разбора завалов увеличили до около 90 человек. Сейчас местные власти решают, куда временно поселить пострадавших жителей дома. Мы публиковали фото и видео с места происшествия.

Ранее мы писали, как недавно в селе подо Львовом в жилом доме взорвался газ. В результате пострадали пять человек. А в начале года на Закарпатье на территории частного дома прогремел взрыв. Пострадали два пенсионера.

Кроме того, сообщали, что в городе под Днепром в пятиэтажке прогремел взрыв газа. В результате произошел пожар. Пострадали две квартиры, также травмы получил один человек.