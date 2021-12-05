В реке Кодыма в Николаевской области нашли тело пропавшего вчера 9-летнего мальчика
В пгт Кривое Озеро Николаевской области правоохранители выясняют обстоятельства гибели 9-летнего мальчика, тело которого обнаружили сегодня в реке Кодыма.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Вчера к правоохранителям обратились родители, которые заявили, что их сын ушел с территории двора в пгт Кривое Озеро и место его нахождения неизвестно.
"Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка. По тревоге был поднят личный состав отделения полиции № 2 Первомайского РОП и приближенных районных отделений, а также кинологи, ювенальные полицейские и оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции. Также присоединились спасатели, местные жители волонтеры и неравнодушные граждане. Правоохранители вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы. Но сегодня около 9 часов утра ребенка нашли, к сожалению, мертвого", - указано в сообщении.
По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.
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