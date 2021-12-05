В пгт Кривое Озеро Николаевской области правоохранители выясняют обстоятельства гибели 9-летнего мальчика, тело которого обнаружили сегодня в реке Кодыма.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Вчера к правоохранителям обратились родители, которые заявили, что их сын ушел с территории двора в пгт Кривое Озеро и место его нахождения неизвестно.

"Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка. По тревоге был поднят личный состав отделения полиции № 2 Первомайского РОП и приближенных районных отделений, а также кинологи, ювенальные полицейские и оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции. Также присоединились спасатели, местные жители волонтеры и неравнодушные граждане. Правоохранители вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы. Но сегодня около 9 часов утра ребенка нашли, к сожалению, мертвого", - указано в сообщении.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

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