Сегодня, 7 ноября, правоохранители Харькова изъяли годовалого ребенка у матери. На тот момент женщина находилась в неадекватном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В частности, по информации правоохранителей, в воскресенье, 7 ноября, в 12:00 в Харьковское райуправление полиции от дежурного врача бригады скорой неотложной медицинской помощи поступило сообщение о том, что на конечной остановке трамвая в 602 микрорайоне обнаружили ребенка, которому угрожает опасность.

На месте полицейские увидели находившуюся в неадекватном состоянии 36-летнюю женщину, которая не ориентировалась в местности. При этом с ней была дочь 2020 года рождения.

"В связи с тем, что ребенку угрожает опасность, руководствуясь Законом Украины "О Национальной полиции", девочку изъяли у матери и передали в детское отделение больницы", - пояснили в полиции.

В свою очередь женщина от госпитализации отказалась. Информация о происшествии внесена в Единый учет, проводится проверка, добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах скончался ребенок, которого ранее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Выяснилось, что находившиеся рядом с ним дед и бабка не спешили обращаться в больницу. У семьи была нехорошая слава после того, как несколько лет назад принадлежащие им алабаи напали на женщину в парке.

Помимо этого, в Кривом Роге семилетний мальчик позвонил в полицию и сообщил, что отчим приковал его цепью к батарее и ушел на работу. Также ребенок пожаловался на то, что мужчина его избивает.