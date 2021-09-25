В Херсоне, где недавно на 8-летнюю девочку напала соседская собака алабай, правоохранители нашли мать 7-летней девочки, которую отец оставил одну на детской площадке на несколько часов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

По данным пресс-центра, вечером в правоохранительные органы поступил звонок от женщины. Рядом с лицеем на детской площадке по улице Вишневая она увидела ребенка без сопровождения взрослых. Девочка указала свое имя, фамилию и добавила, что еще днем ​​ее на площадку привел папа после школы и утверждал, что скоро за ней вернется. Поэтому ребенок никуда не уходила и ждала отца.

Впрочем, девочку отвезли в Херсонское райуправление полиции. Ювенальные полицейские и сотрудники сектора противодействия домашнему насилию ГУНП начали устанавливать личности родителей.

При этом адрес своего проживания или контактные данные родителей девочка не знала. Фото девочки разместили в соцсетях, в течение часа начали поступать звонки. Ребенка узнали и сообщили ее родителям.

После чего в полицию приехала 38-летняя мать ребенка. Женщина объяснила, что отсутствовала по делам, а муж должен был забрать из школы и детских садов их пятерых детей.

Предположительно, он не успел вернуться за дочкой, пока забирал и отводил домой других детей. Мужчина думал, что девочка сама придет домой.

В отношении матери ребенка составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. После чего сотрудники сектора противодействия домашнему насилию ГУНП отвезли мать с дочкой домой.

Ранее мы писали о том, что в селе Богдановка Броварского района Киевской области отец похитил ребенка у своей бывшей жены и сбежал с ним. Правоохранители ведут поиски малыша и его отца.

Кроме этого, в городе Фастове Киевской области правоохранителям удалось найти и вернуть родителям несовершеннолетнего ребенка, который сбежал после плохих оценок в школе.