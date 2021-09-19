Под Волновахой неблагополучная семья, состоящая на учете в соцслужбе, заявила о пропаже своих несовершеннолетних детей. Родители рассказали правоохранителям, что оставили 10-летнюю девочку и 7-летнего мальчика одних дома, когда ушли на работу. А когда вернулись, то обнаружили их отсутствие.

Детей обнаружили без признаков жизни в доме, их тела были спрятаны в старом сундуке. По факту случившегося возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство". Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Заявление об исчезновении двух несовершеннолетних детей в полицию поступило 18 сентября, в 18:30 от 41-летней матери, проживающей в селе Никольское Волновахского района.

Заявительница пояснила, что около 04:30 они с мужем поехали работать, оставив детей одних, а когда вернулись, то дочери и сына дома не было. Ранее дети из дома не уходили. Кстати, семья состоит на учете в соцслужбе и правоохранители не один раз проводили беседы с родителями по недопущению злоупотребления алкогольными напитками и надлежащему выполнению родительских обязанностей.

Личный состав Волновахского районного отдела полиции и отделения полиции № 2 (г. Угледар) в ходе розыскных действий с нарядом кинологической службы и автопатрулями опросили соседей и жителей села, проверили заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.

Во время одного из таких осмотров, тела детей нашли в их доме, в старом сундуке, без признаков жизни. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает криминалистическая служба. Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительная правовая квалификация - п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщала "Страна", 14 июля украинский пограничник взял голосовавшего попутчика и узнал в нем насильника девочки. Как выяснилось, попутчик ехал от родственников домой в Волноваху.

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