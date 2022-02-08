Даже у опытных спасателей нет слов, когда люди сознательно рискуют своими жизнями. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Украины опубликовали фото, где родители играют в снежки с ребенком на льду при температуре 0 градусов. Родители должны родители учить детей на собственном положительном примере, а не рисковать жизнью ради забавы.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказывает ГСЧС Украины.

"Мы всегда подчеркиваем, чтобы родители учили детей на собственном положительном примере. Но что мы видим на этой фотографии? Игру в снежки на льду... И это при том, что на улице 0! Это самый плохой подарок, который можно сделать своему ребенку - променять его безопасность на развлечения", - пишут сотрудники ГСЧС Украины.

Напомним, что с начала нового 2022 года на водоемах страны утонули двое детей.

Ранее мы писали, что в Волынской области спасатели вытащили из реки тело неизвестного мальчика.

Также мы рассказали, что в России через 10 дней в реке нашли тело женщины, погибшей на глазах у детей после прыжка в прорубь. Женщина сразу после бани прыгнула в прорубь, течение реки было настолько сильным, что ее мгновенно унесло под лед.