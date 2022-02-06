В ночь на воскресенье, 6 февраля, во Львове произошло возгорание на территории музея под открытым небом народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 02:14. Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном доме, который не является памятником архитектуры.

"В 03:27 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено здание на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Также известно, что к тушению огня были привлечены 22 человека и пять единиц техники ГСЧС.

Напомним, вечером в пятницу, 4 февраля, в Подольском районе Киева произошел пожар, из-за которого погиб мужчина. Еще один человек пострадал. Всего эвакуировать пришлось восемь жильцов дома.

"Страна" также писала, что в Николаеве произошел пожар в цокольном этаже ресторана Daily Sport, расположенном на ул. Спортивной. Сумма ущерба устанавливается, однако известно, что в результате возгорания жертв или пострадавших нет.

Кроме того, мы сообщали, что в Тернополе женщина перепутала пожар с ограблением и вызвала полицию.