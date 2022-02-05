Вечером в пятницу, 4 февраля, в Подольском районе Киева произошел пожар, из-за которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киев в Facebook.

"4 февраля в 22:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Электриков в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.

Также спасатели уточнили, что в результате пожара погиб мужчина. Еще один человек пострадал. Всего эвакуировать пришлось восемь жильцов дома.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, недавно жительница Тернополя перепутала пожар с ограблением квартиры и вызвала патрульную полицию. По данным правоохранителей, 29-летняя местная жительница Тернополя услышала странные звуки, доносившиеся из кухни, но боялась сама проверить их источник, поскольку посчитала, что в ее квартиру пробрался грабитель.

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