В Киеве после пожара восстановили костел Святого Николая, где в 3 сентябре 2021 года произошел пожар. В последний день января завершены все противоаварийные работы, теперь костел ждет реставрация. Об этом во время брифинга рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

По слова Ткаченко, стоимость всех работ составила 21,5 миллиона гривен.

"Следующим этапом будет реставрация костела, которую планируют завершить до 1 июля этого года. После этого костел передадут в пользование парафии Святого Николая",- рассказал Ткаченко.

Корреспондент "Страны" побывал в восстановленном после пожара костеле. По его словам, изнутри он не производит впечатления полностью восстановленного - повсюду на стенах так и остаются следы копоти и очень отчетливо ощущается запах сажи.

Потолок костела от копоти не почистили - его попросту завесили тканью.

Напомним, вечером 3 сентября в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Его удалось потушить, но здание довольно серьезно пострадало.

В связи с этим крупнейшие украинские компании и банки заявили о готовности поддержать восстановление здания крупными суммами. В течение выходных таких компаний собралось уже два десятка. По данным на 6 сентября бвло собрано 25 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в декабре в костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы.