В киевском костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы - их выполнит ООО "Укрспецреставрация". Стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, поэтому Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком", - написал Ткаченко.

По словам министра, "Укрспецреставрация" уже приступает к выполнению работ. К ним относятся:

укрепление оконных конструкций;

ремонт пола;

очистка и утилизация сажи;

ремонт системы отопления;

ремонт системы электроснабжения и освещения;

ремонт системы пожаротушения;

установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных элементов.

По словам Ткаченко, ориентировочная продолжительность работ – декабрь текущего года– январь 2022 года. При этом оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.

"Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства выплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации", - заявил Ткаченко.

Напомним, вечером 3 сентября в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Его удалось потушить, но здание довольно серьезно пострадало.

В связи с этим крупнейшие украинские компании и банки заявили о готовности поддержать восстановление здания крупными суммами. В течение выходных таких компаний собралось уже два десятка. По данным на 6 сентября уже собрано 25 миллионов гривен.

Как выяснилось позже, здание Дома органной музыки в Киеве, где произошел масштабный пожар, в начале лета следующего года передадут в пользование римско-католического прихода святого Николая.