В России спустя почти 10 дней со дня трагедии обнаружено тело 41-летней женщины, которая на Крещение утонула в необорудованной проруби на глазах у своей семьи. Поисковые работы на реке Оредеж, где скорость течения составляет три метра в секунду, длились с 19 января. В них были задействованы водолазы и подводные дроны. Об этом пишут российские СМИ.

Трагедия произошла в ночь на 19 января в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области. Женщина сразу после бани прыгнула в прорубь, течение реки было настолько сильным, что ее мгновенно унесло под лед. Все это произошло на глазах у двоих ее детей. Очевидцы ЧП пытались спасти несчастную, но безуспешно. Шокирующее видео трагедии распространили Ютуб-каналы.

Напомним, на днях в России под лед провалился семилетний сын миллиардера, бизнес-коуча Станислава Логунова. Трагедия случилась на Неве. Тело ребенка также сразу унесло течением, его поиски продолжаются до сих пор.

Ранее "Страна" писала о том, что на Крещение нацгвардейцы десять минут не могли вытащить из проруби пьяного жителя Ивано-Франковска.

Также мы сообщали, что в Херсонской области игравшие на тонком льду дети утонули в пруду.