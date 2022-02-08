Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об изменении гидрологической ситуации на водоемах страны с 9 по 12 февраля.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в соцсети Facebook.

По данным УкрГидрометцентра, 09 - 12 февраля, в связи с оттепелью и осадками, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1- 0,5 м над уровнем. 8 февраля, местами возможен начальный выход воды на пойму р. Западный Буг г. Каменка-Бугская.

Спасатели объявили I уровень опасности - желтый.

Ранее мы писали, что на границе со Швейцарией в горах австрийского Тироля сошла мощная лавина, в результате чего погибли пять человек. Четверо были найдены под снегом уже погибшими, пятый человек скончался в момент его обнаружения.

Также мы рассказали, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Украины опубликовали фото, где родители играют в снежки с ребенком на льду при температуре 0 градусов. Спасатели напомнили, что родители должны учить детей на собственном положительном примере, а не рисковать жизнью ради забавы.