В Ивано-Франковской области сотрудники государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли рыбака из ледяной ловушки. 10 февраля поступило сообщение о том, что в селе Липовка тонет человек.

Об этом сообщают ГСЧС Украины в соцсети Facebook.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в воде, на расстоянии около 8-10 метров от берега, держась за палку, находится мужчина и нуждается в помощи.

Спасатели с помощью спасательной веревки, спасательного круга и стремянки вытащили мужчину из ледяной воды на берег. Ему оказали первую доврачебную помощь, после чего передали работникам экстренной медицинской помощи.

По словам товарища, мужчина хотел собрать жерлицы, которые разложил накануне на ставку, однако провалился под лед и стал звать на помощь. Услышав крики, товарищ, находившийся недалеко от берега водоема, сразу бросился на спасение, но и сам провалился под лед. Выбравшись на берег, он бросил палку мужчине и позвонил в Службу спасения.

Пострадавшие были госпитализированы в лечебное учреждение города Ивано-Франковск.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области мужчина ради видео прыгнул в прорубь и утонул.

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