В селе Капуловка Никопольского района Днепропетровской области произошел трагический случай - 38-летний мужчина погиб после погружения в прорубь на реке Чортомлык. Он прыгнул в воду ради видео и пропал под льдом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"5 февраля, в 14:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение от свидетелей происшествия о том, что на реке Чертомлык мужчина пропал под льдом. По сообщению, направлено очередное отделение 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что при попытке купания мужчина утонул в реке. Сотрудники ГСЧС провели визуальное обследование, однако мужчину не нашли.

Найти и достать из воды тело удалось только на следующий день, 6 февраля. Его обнаружили на глубине 4 метров и в 20 метрах от берегах. Погибшего 1983 года рождения передали сотрудникам полиции.

По предварительной информации, 38 летний мужчина вместе с другом прорубали лед на реке недалеко от Каховского водохранилища. После этого он попросил товарища снять видео, а сам разделся догола и прыгнул в прорубь. После этого обратно он так и не вынырнул.

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Также мы сообщали, что в Оболонском районе столицы под лед провалился мужчина. Спасателям удалось найти и достать его тело, которое погрузилось в залив Днепра на глубину 11 метров.