В ближайшие дни туристам рекомендуют воздержаться от прогулок по Карпатам. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Причиной этого называют снеголавинную опасность в высокогорье.

В высокогорных районах Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей 9 февраля, а также сегодня в горах Черновецкой области будет сохраняться третий уровень опасности схождения лавин, говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, в Госслужбе по ЧС не исключают вероятности оползней снега на дороги в горных районах Закарпатской области.

Напомним, в середине января при восхождении на Говерлу погиб турист из Одесской области, еще двое его земляков были травмированы. Полиция выясняет обстоятельства гибели туриста.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили украинцев о подъеме уровня воды и подтоплениях на реках бассейна Западного Буга в период 9-12 февраля.

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