В субботу, 12февраля, в северо-восточной части Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха достигнет максимум +7 градусов днем, а ночью возможны заморозки до -4.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины будет солнечно, температура воздуха днем прогреется до +2...+6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметок -1...-4.

На востоке страны температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...+4 градусов, ночью будет прохладнее 0...-2 градуса. Во всех регионах восточной части пройдут дожди, а местами - с мокрым снегом.

На севере Украины и в Киеве завтра температура воздуха будет +1....+5 днем и +1...-1 ожидается ночью. Здесь аналогичная с востоком ситуация, - дожди и мокрый снег.

В южных регионах страны будет наиболее теплая погода. Днем там ожидается до +5...+8 градусов, а ночью от 0 до +3 градусов. Осадков не ожидается, синоптики пообещали солнце.

Ранее мы писали, что в среду, 2 февраля, харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2022 году придет весна. Исходя из его предсказаний, она наступит по расписанию, но будет прохладной и нестабильной.

Кроме того, спасатели предупредили украинцев об изменении гидрологической ситуации на водоемах страны с 11 по 12 февраля. Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в горах Карпат ухудшилась погода, из-за чего нарушена видимость.