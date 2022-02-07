Во вторник, 8 февраля, мощная циклоническая система на севере Европы прорвется осадками и сильным ветром через циклон Roxana в Украину.

Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 7 февраля, синоптик Наталья Диденко.

"Во вторник мокрый снег будет идти ночью повсюду, однако днем ​​атмосферные фронты сдвинутся в восточном направлении, поэтому в дневные часы северные области Украины и большинство западных (кроме Карпат), а также значительной части центральных областей (кроме Полтавской и Днепропетровской областей) останутся без осадков", - рассказала синоптик.

По словам Диденко, осадки вытеснит антициклон Holm.Однако днем, во вторник, ​​на Востоке, на юге и в Полтавской и Днепропетровской областях будет мокрый снег и дождь.

Из-за противостояния фронтов, циклона с одной стороны и антициклона с другой в Украине завтра усилится северо-западный ветер, местами возможны штормовые порывы.

"Ставьте машину подальше от старых тополей, которые могут уронить на нее ветку, проходите быстрее мимо многоэтажек, особенно в спальных районах, потому что может закрутить в неожиданную аэродинамическую трубу. Для хейтеров шапок можно и желательно носить куртки с капюшонами, потому что простудить голову или уши - оно вам нужно? Сейчас к Папе легче прорваться на прием, чем к семейному врачу", - шутит Диденко.

По данным синоптика, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться около нуля, в южной части ожидается +2...+7 градусов.

В Киеве в ближайшую ночь возможны осадки. Во вторник, 8 февраля, ожидаются сильные порывы северо-западного ветра, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве 8 февраля ожидается -1...+1 градусов.

Диденко добавила, что на этой неделе в Украине погода предполагается сравнительно теплой, ветреной и влажной, однако без каких-либо серьезных осадков.

Ранее мы писали, что сегодня в восьми регионах Украины было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и снега.

Также "Страна" сообщала, что в конце прошлого месяца непогода обесточила более трех сотен населенных пунктов на западе Украины.