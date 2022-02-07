Столкновение циклонов принесет в Украину мокрый снег и сильный ветер. Карта атмосферного фронта
Во вторник, 8 февраля, мощная циклоническая система на севере Европы прорвется осадками и сильным ветром через циклон Roxana в Украину.
Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 7 февраля, синоптик Наталья Диденко.
"Во вторник мокрый снег будет идти ночью повсюду, однако днем атмосферные фронты сдвинутся в восточном направлении, поэтому в дневные часы северные области Украины и большинство западных (кроме Карпат), а также значительной части центральных областей (кроме Полтавской и Днепропетровской областей) останутся без осадков", - рассказала синоптик.
По словам Диденко, осадки вытеснит антициклон Holm.Однако днем, во вторник, на Востоке, на юге и в Полтавской и Днепропетровской областях будет мокрый снег и дождь.
Из-за противостояния фронтов, циклона с одной стороны и антициклона с другой в Украине завтра усилится северо-западный ветер, местами возможны штормовые порывы.
"Ставьте машину подальше от старых тополей, которые могут уронить на нее ветку, проходите быстрее мимо многоэтажек, особенно в спальных районах, потому что может закрутить в неожиданную аэродинамическую трубу. Для хейтеров шапок можно и желательно носить куртки с капюшонами, потому что простудить голову или уши - оно вам нужно? Сейчас к Папе легче прорваться на прием, чем к семейному врачу", - шутит Диденко.
По данным синоптика, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться около нуля, в южной части ожидается +2...+7 градусов.
В Киеве в ближайшую ночь возможны осадки. Во вторник, 8 февраля, ожидаются сильные порывы северо-западного ветра, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве 8 февраля ожидается -1...+1 градусов.
Диденко добавила, что на этой неделе в Украине погода предполагается сравнительно теплой, ветреной и влажной, однако без каких-либо серьезных осадков.
Ранее мы писали, что сегодня в восьми регионах Украины было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и снега.
Также "Страна" сообщала, что в конце прошлого месяца непогода обесточила более трех сотен населенных пунктов на западе Украины.