По данным синоптиков, в течение этой недели украинцев ждет "репетиция весны" с длительными оттепелями и аномально высокими температурами.

Об этом сообщает "Meteoprog".

"На территории Украины ближайшая неделя имеет все шансы быть аномально теплой с достаточным количеством осадков и длительными оттепелями, которые будут сопровождаться туманами и активным снеготаянием", - рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По прогнозу синоптика, температура будет подниматься на 3-7 градусов выше нормы, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в западных и северных областях.

"Одним словом, состоится первая репетиция весны", - сообщил специалист.

По его прогнозу, завтра, 8 февраля, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 градусов; в южных, восточных областях, днем и на крайнем западе - 0...+5 градусов, а в Крыму - до +10 градусов.

В среду, 9 февраля, температура в дневное время составит 0...+5 градусов. В западных и юго-западных областях днем воздух прогреется до +9.

"В четверг и пятницу очередные атмосферные фронты атлантического происхождения принесут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя на большую часть территории Украины. И только в южных областях и Крыму будет преимущественно сухо", - рассказал он.

По данным синоптика, днем столбики термометров покажут +2...+7 градусов, в южных областях и в Крыму до +12 градусов. Ночью минимальные температуры окажутся в пределах -2...+3 градусов, на юге - +1...+6.

На выходных, по его словам, немного похолодает, днем будет + 1...+6 градусов. Ночью 13 февраля в Украине -5...0, в Карпатах -10...-5 градусов, днем около 0. И только в Крыму продолжится безморозный период.

Ранее мы писали, что 2 февраля в США и других странах традиционно празднуют День сурка, считается, что животное предсказывает погоду. Однако в штате Нью-Джерси праздник не состоялся, поскольку сурок Миллтаун Мэл умер за несколько дней до этого.

Напомним, харьковский сурок спрогнозировал холодную весну и выбрал лучшее "антистресс-блюдо".