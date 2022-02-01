В течение прошедшего месяца в Киеве климатологи зафиксировали не только четыре температурных рекорда, но и рекорд по максимальной скорости ветра. Средняя месячная температура составила 1,3 градуса мороза, что на 1,9 градуса Цельсия выше климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Прошедший январь в обсерватории назвали щедрым на осадки. В Киеве на проспекте Науки выпало 50 мм ли почти полторы нормы осадков.

Кроме того, в течение месяца в столице зафиксировали четыре температурных рекорда и рекорд максимальной скорости ветра (14 января скорость ветра достигла 23 метров в секунду).

"Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура снизилась под утро до минус 14,9°С, а теплее всего – 5 числа, когда максимальная температура повысилась до +10,7 градусов", -сказано в сообщении.

Напомним, синоптики уже дали прогноз погоды в Украине на весь февраль. Погода ожидается практически в пределах климатической нормы, хотя в некоторых регионах Украины прогнозируется меньше осадков, чем обычно.

Также сообщалось, что в конце января непогода обесточила более трех сотен населенных пунктов на западе Украины.