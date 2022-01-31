317 населенных пунктов в шести областях Украины оказались обесточены в понедельник, 31 января. Ухудшение погодных условий привело к срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает ГСЧС.

Более всего пострадала Львовская область. Спасатели опубликовали число пострадавших населенных пунктов по областям.

Львовская - 123,

Тернопольская - 56,

Ровенская - 54,

Хмельницкая - 38,

Волынская - 32,

Закарпатская - 14.

Бригады облэнерго уже подключены к восстановительным работам.

Как сообщалось, в последний день января Украину ожидает потепление и мокрый снег. Но при этом синоптики прогнозируют, что в этот день сильные осадки отступят. По данным Укргидрометцентра, 30-31 января в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели; на дорогах страны ожидается гололедица.

Напомним, в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине до конца января.

Ранее "Страна" писала о том, что Турцию и Грецию накрыли мощные снегопады, аэропорты Афин и Стамбула оказались парализованы.

Также мы сообщали, что украинские полярники показали, как откапывают станцию из трехметровых сугробов после рекордных снегопадов.