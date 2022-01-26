В Стамбуле из-за непогоды, которая обрушилась на мегаполис 24 января, застряли граждане Украины. Их разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"Благодаря работе консулов украинцы, застрявшие в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой", - написал он.

Мощный снегопад, который начался 24 января и, по прогнозам синоптиков, пойдет на спад ближе к 28 января, парализовал работу аэропорта Стамбула. Тысячи пассажиров не могут вылететь из города из-за метели: все рейсы были отменены. Также закрыты дороги, ведущие в аэропорт.

По данным синоптиков, в Стамбуле выпало более 50 см снега. По последним прогнозам, снегопад может продолжиться до пятницы.

Напомним, что в понедельник, 24 января, на Грецию обрушился сильнейший снегопад. Циклон "Элпис", накрывший острова и побережье Эгейского моря, засыпал большую часть страны, повергнув в шок местное население и нарушив привычное течение жизни во многих греческих городах.

Также в курортном городе Турции Анталии выпал снег впервые за последние 29 лет.