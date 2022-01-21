В выходные дни, 22 и 23 января украинцев, ожидает морозная погода. Кроме того, синоптик также прогнозирует понижение температуры в течение следующей недели.

Об этом сообщает метеоролог Наталья Диденко в Facebook.

"Морозная погода в Украине будет доминировать: завтра днем -1...-4 градуса, воскресенье уже -3...-8 градусов (на Юге пока теплее), далее заморозки будут укрепляться", - написала Наталья.

По ее прогнозу, в выходные в Киеве ожидается снегопад и гололед, а также усиление мороза.

Также Наталья Диденко добавила, что в Украине 22-23 января пойдет снег в западных, северных областях и в Виннице. На Востоке в большинстве центральных регионов ожидается осадки в виде снега. В южной части страны в выходные будет преобладать сухая погода, только в Крыму вероятны осадки.

Между тем, ранее мы писали, что Наталья Диденко сообщала о том, что Украину ждет усиление морозов, которое придет к нам в начале следующей недели. Но перед этим нас ждут пятница и суббота с периодическим снегом.

Мы также писали о том, что на перевалах на Прикарпатье, где ночью ударили 15-градусные морозы, организовали пункты обогрева. Там можно согреться и переждать холод.